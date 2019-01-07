مورا يغيب عن توتنهام.. وبوكيتينو يستبعد تعويضه

كشف ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير أن الجناح لوكاس مورا سيغيب عن مواجهة تشيلسي في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم الثلاثاء بسبب إصابة بالركبة كما لا يتوقع المدرب إبرام صفقات جديدة هذا الشهر.

وتعرض مورا لاعب البرازيل للإصابة خلال الفوز الساحق 7-0 على ترانمير روفرز وسيغيب عن تشكيلة توتنهام الذي يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز يوم الأحد.

وتأتي الإصابة في وقت حرج في ظل إصابة لاعبي الوسط إيريك داير وفيكتور وانياما كما يستعد المهاجم سون هيونغ - مين للانضمام لمنتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا الأسبوع المقبل، ورغم ذلك يرى بوكيتينو أنه من الصعب ضم لاعبين جدد في منتصف الموسم لذا أكد ثقته في التشكيلة الحالية.



وأبلغ ماوريسيو مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين: لا أتوقع انضمام لاعبين جدد ولكن اذا أتيحت فرصة لضم لاعب مناسب سنحاول اغتنام الفرصة.



وكان توتنهام النادي الوحيد في الدوري الممتاز الذي لم يبرم أي صفقة قبل بداية الموسم الحالي لكن مستواه لم يتأثر ويحتل المركز الثالث حاليا بفارق ست نقاط عن المتصدر ليفربول كما تأهل لدور 16 في دوري أبطال أوروبا.



وتابع المدرب الأرجنتيني: هذا الفريق قوي جدا في كل المراكز، أنا سعيد وأعرف أنه من الصعب جدا ضم لاعب يتحلى بالكفاءة المطلوبة لتطوير الفريق. هذه ليست مهمة سهلة.