الكرواتي لوفرين يزيد مشاكل دفاع ليفربول

سيبتعد الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لبعض الوقت عقب تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الخسارة أمام ولفرهامبتون ضمن منافسات الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.



وخرج لوفرين من الملعب في الدقيقة السادسة وتم الدفع بالمدافع الهولندي كي-يانا هوفر (16 عاما)، ومع ابتعاد ثنائي قلب الدفاع جو غوميز وجويل ماتيب ومع عدم الدفع بفيرجيل فان ديك امام ولفرهامبتون، شغل لاعب الوسط فابينيو مركز قبل الدفاع.



وقال كلوب عندما سئل عن إصابة لوفرين: إنها في عضلات الفخذ الخلفية. هذا ما سمعته ولم يكن هناك أي أدلة على ذلك من قبل. سألت الجميع ولم يكن هناك أي إشارة على الإطلاق ولذا فقد كان لزاما علي أن أتخذ القرار.

وزاد: لقد حاولنا القيام بكل ما في وسعنا. بالطبع، فإنه وفي المقابل لم يكن من المنطقي الدفع بصبي يبلغ من العمر 16 عاما منذ البداية.



وسيلعب ليفربول، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي، أمام مضيفه برايتون أند هوف ألبيون يوم السبت المقبل.