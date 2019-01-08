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برشلونة يضم المدافع الفرنسي توديبو مجاناً

المصدر: برشلونة - رويترز
توديبو لعب أساسياً للمرة الأولى مع تولوز هذا الموسم
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أعلن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه سيضم المدافع الفرنسي جان-كلير توديبو من تولوز في صفقة انتقال مجاني بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح النادي الكتالوني أن عقد توديبو مع تولوز ينتهي بنهاية يونيو حزيران المقبل، مما يعني أنه لن يدفع أي مقابل مالي مقابل ضم المدافع الذي سينتقل إلى كامب نو في الأول من يوليو.

وسينضم توديبو، الذي التحق بالفريق الأول لتولوز في بداية الموسم وشارك أساسيا في عشر مباريات بدوري الدرجة الأولى الفرنسي، إلى مواطنيه صامويل أومتيتي وكليمنت لينغليه في خط دفاع برشلونة إضافة إلى المهاجم عثمان ديمبلي.

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