بورتو يستعيد خدمات المدافع البرتغالي بيبي

قال بورتو حامل لقب الدوري البرتغالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه استعاد جهود المدافع المخضرم بيبي بعد توقيع عقد لمدة عامين ونصف.

وخاض بيبي "35 عاما" ثلاثة مواسم مع بورتو من 2004 وحتى 2007 وفاز بلقبين للدوري البرتغالي قبل انتقاله إلى ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو "34.3 مليون دولار".

وقضى نحو عشر سنوات في مدريد حيث توج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني ثلاث مرات بجانب ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وانضم المدافع الصلب، الذي سيلتحق في بورتو بزميله السابق في ريال مدريد إيكر كاسياس، إلى بشيكتاش في 2017 لكنه فسخ العقد مع النادي التركي الشهر الماضي. ويتصدر بورتو الدوري البرتغالي بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.