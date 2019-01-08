روبن: تلقيت عروضاً جديدة واحتمالات الاعتزال واردة

قال آريين روبن لاعب بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء إنه تلقى عروضا من أندية أخرى للانتقال إلى صفوفها إذا قرر الاستمرار بعد نهاية مشواره مع الفريق البافاري في الصيف المقبل.

وأضاف النجم الهولندي المخضرم خلال المعسكر التدريبي الشتوي لبايرن : إنه أمر لطيف أن أسمع باهتمام أندية أخرى. ومثلما قلت قبل بدء الإجازة الشتوية، الاحتمالات بشأن مستقبلي مفتوحة، أشعر بالفخر والسعادة. لقد شهدت الأسابيع الماضية عملا كبيرا ، خاصة من قبل والدي، وهو مستشاري.

ولم يكشف روبن "34 عاما" عن أسماء الأندية التي أبدت رغبة في الحصول على خدماته، لكن تردد أن قائمة الأندية المهتمة ضمت إنتر ميلان الإيطالي كما تردد أن اللاعب قد يعود للدوري الهولندي من جديد عبر أحد فريقيه السابقين إيندهوفن وغرونينغن.

وكان روبن قد أعلن في وقت سابق من الموسم الحالي، أن هذا الموسم هو الأخير له ضمن صفوف بايرن ميونخ ، الذي يلعب له منذ عام2009 . وأبقى روبن الباب مفتوحا أمام احتمالات اعتزاله أو الاستمرار بالانضمام لفريق آخر.

وقال روبن :لا أعرف متى سأتخذ القرار. لكنني لن أنتظر حتى نهاية الموسم. لدي أسرة وعلي أن أخطط لما هو قادم. ومثلما قلت ، أنا محظوظ وممتن للأندية التي أبدت رغبة في التعاقد معي.

ويعاني روبن حاليا من إصابة تحرمه من المشاركة في التدريبات في معسكر بايرن ، حيث لم يتعاف من إصابته في عضلات الفخذ وكانت آخر مشاركة له في أواخر نوفمبر 2018 .