ريال مدريد يفقد توني كروس بسبب "العضلة الضامة"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء أن توني كروس سيغيب عن صفوف الفريق لعدة أسابيع بعد أن تعرض لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليسرى.

وتعرض اللاعب الألماني الدولي للإصابة خلال مشاركته في المباراة التي خسرها ريال مدريد على ملعبه أمام ريال سوسييداد صفر - 2 يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليغانيس يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا ثم يلتقي مطلع الأسبوع المقبل فريق ريال بيتيس في الدوري، ويغيب عن الريال ماركو أسينسيو وغاريث بيل وماركوس لورينتي بسبب إصابات عضلية.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها كروس لإصابة عضلية منذ أن انضم لريال مدريد قادما من بايرن ميونخ الألماني في عام 2014 . وكان لاعب خط الوسط كروس قد تعرض من قبل لإصابة بكسر في القدم وكذلك إصابة في أربطة الركبة.

ويتوقع أن يغيب كروس عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل ، ولن يشارك بذلك في مباراة ريال بيتيس وكذلك المباراتين التاليتين في الدوري أمام أشبيلية وإسبانيول إلى جانب دور الثمانية في كاس الملك في حالة تأهل الريال.