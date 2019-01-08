سولسكاير يتعين بـ"السير" لتحفيز لاعبي يونايتد

حفّز المدرب الأسطوري السابق الأسكتلندي أليكس فيرغسون لاعبي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بطلب من مدربهم الحالي النرويجي أولي غونار سولسكاير، مبديا ثقته بقدرتهم على إعادة "هيمنة" النادي، بحسب ما أفادت صحيفة إنجليزية.

ونقلت "ذا صن" عن مصدر لم تسمه، أن "السير" الذي أشرف على النادي لنحو 27 عاما زاخرة بالألقاب، تحدث إلى اللاعبين بدعوة من سولسكاير الذي دافع عن ألوان الفريق بين 1996 و2007 تحت إشراف فيرغسون.

وعين سولسكاير مدربا ليونايتد حتى نهاية الموسم بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر على خلفية أسوأ بداية للفريق في الدوري المحلي منذ 1990 وحقق النروجي تأثيرا إيجابيا فوريا، اذ فاز الفريق بكل مبارياته تحت إشرافه.

وبدا تعيين سولسكاير بمثابة مسعى من إدارة "الشياطين الحمر" لإعادة بعض مفاعيل حقبة فيرغسون إلى صفوفه، اذ ترافق مع عودة مايك فيلان، أبرز مساعدي "السير" لأعوام، الى الجهاز التدريبي الذي تركه منذ اعتزال الأسكتلندي عام 2013.

وأفادت "ذا صن" أن فيرغسون قال للاعبين عندما التقاهم في مقر التدريب خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة: هذه المجموعة ستعيد يونايتد مهيمنا وناجحا.

وأضاف المصدر: قال إنه يؤمن بهم ويريد منهم أن يستمتعوا بأنفسهم ويقاتلوا من أجل بعضهم البعض، وأن الفريق في أيدٍ أمينة، وسيصبح أكبر وأفضل في الأعوام المقبلة، وأنهم سيكونون جزءا من هذا النجاح.

وفي حين لم تحدد الصحيفة التاريخ الدقيق لزيارة المدرب السابق البالغ من العمر حاليا 77 عاما، كان سولسكاير قد كشف مطلع الأسبوع الماضي، أنه دعا فيرغسون لزيارة مقر التدريب في نهاية الأسبوع الذي سبقه.

كما أكد النرويجي بعيد توليه مهامه، أنه تواصل مع فيرغسون قائلا: كان معلمي... تواصلت معه لأنه لا يوجد أفضل منه لإسداء النصائح.

ويحتل يونايتد حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة عن المتصدر ليفربول، ويتواجد لاعبوه حاليا في دبي لمعسكر تدريبي، قبل خوضهم الأحد مباراة قوية في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز بضيافة توتنهام الثالث، على ملعب ويمبلي في لندن.