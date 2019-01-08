مواجهة مثيرة بين أرسنال ويونايتد في كأس الاتحاد

سيحل مانشستر يونايتد ضيفاً على أرسنال في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على ملعب الإمارات بعد سحب القرعة ليتقابل اثنان من عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفاز أرسنال بكأس الاتحاد 13 مرة مقابل 12 ليونايتد وهما أنجح فريقين في تاريخ أقدم مسابقة لخروج المغلوب في العالم.



وسيلعب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز على أرضه أمام بيرنلي المتعثر في دوري الأضواء، بينما سيلعب تشيلسي مع شيفيلد ونزداي أو لوتون تاون على ملعب ستامفورد بريدج. وسيواجه نيوبورت كاونتي قاهر العمالقة الذي تفوق على ليستر سيتي في الدور الثالث ميدلزبره.



وسيلعب ولفرهامبتون واندرارز الذي أطاح بمتصدر الدوري الممتاز ليفربول خارج أرضه مع الفائز من مباراة إعادة بين شروزبري تاون وستوك سيتي.



ويواجه إيفرتون اختبارا محفوفا بالمخاطر أمام ميلوول بينما يستضيف كريستال بالاس منافسه توتنهام هوتسبير. ويلعب بارنت، الذي أصبح الفريق الوحيد خارج أول أربع درجات يبلغ الدور الرابع، مع برنتفورد.