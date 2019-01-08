نجم فنلندا يرفض اللعب في قطر تضامناً مع عمال المونديال

رفض الدولي الفنلندي، ريكو ريسيكي، لاعب نادي هلسنكي الفنلندي، تمثيل منتخب بلاده في مباراة دولية من المقرر أن تقام في قطر، وذلك تضامنا مع عمال ملاعب مونديال 2022 الذين يعانون في الدوحة وذلك حسب ما أكد اللاعب في تصريحات إعلامية.

وقالت صحيفة "نيتافيزن" النرويجية: تلقت قطر انتقادات واسعة على المستوى الدولي، وذلك لعدم احترامها لحقوق الإنسان بسبب الفضائح التي حدثت في ملف كأس العالم 2022 والأحداث المرتبطة بإنشاء الملاعب، ولا ينوي ريسيكي خوض المباراة الودية في قطر.

وقال اللاعب في تصريحات صحافية: تلقيت الدعوة للانضمام إلى قائمة المنتخب، وتحدث مع المدرب بأنني اتخذت قراري لأسباب إنسانية وسألتزم بها ولن ألعب في قطر.

وأكد ماركو كانيرفا مدرب منتخب فنلندا، أنه يحترم قرار ريكو ريسيكي، وأن هدفه من التواجد في الدوحة خوض مباراتين وديتين أثناء المعسكر التحضيري.

ووفقاً لوكالة الأنباء السويدية "تي تي" ، فقد أكثر من ألف عامل أجنبي حياتهم حتى الآن فيما يتعلق ببناء ساحات كأس العالم في قطر.

كما كشف تقرير منظمة العفو الدولية أن هناك عمالا مهاجرين يقومون ببناء ملاعب استضافة كأس العالم بدون أجر، وأن إحدى الشركات الهندسية استغلت العديد من العمال، مما تركهم عالقين ومفلسين لأنها لم تدفع لعمالها آلاف الدولارات من الأجور.

وأشارت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إلى أن 78 موظفا من نيبال والهند والفلبين لم يتقاضوا رواتبهم منذ فبراير 2016، وأوضح التقرير أن هذا الأمر دمر حياتهم، لأن البعض منهم أخذ قروضا ضخمة من أجل تأمين وظيفة في قطر.

وقال أحد العمال الفلبينيين، يدعى إرنستو، لمنظمة العفو إنه كان يعاني من مزيد من الديون بعد عمله في قطر لمدة عامين أكثر مما كان عليه قبل وصوله إلى قطر.