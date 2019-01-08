عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

وولفرهامبتون يقصي ليفربول من كأس الاتحاد

المصدر: ليفربول - د ب أ
صلاح محاطاً بلاعبي وولفرهامبتون
رابط مختصر

فجر فريق وولفرهامبتون مفاجأة كبيرة وأطاح بضيفه ليفربول من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز عليه 2 -1 يوم الاثنين.

وتقدم المكسيكي راؤول خيمينيز بهدف لوولفرهامبتون في الدقيقة 38 ثم تعادل البلجيكي ديفوك أوريجي لليفربول في الدقيقة 51 ولكن البرتغالي روبين نيفيز تكفل بتسجيل هدف الفوز لوولفرهامبتون في الدقيقة 55.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة فيما يحل وولفرهامبتون في المركز التاسع برصيد 29 نقطة. يذكر كذلك أن ليفربول خرج أيضا من كأس رابطة المحترفين بخسارته أمام تشيلسي في الدور الثالث.

كلمات دالّة

#ليفربول, #كلوب, #كأس الاتحاد, #وولفرهامبتون, #صلاح

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر