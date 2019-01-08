كوبر: بطاقة تأهل اليابان مضمونة وعُمان منافسنا الأول

رأى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب أوزبكستان أن منتخب عُمان هو المنافس الأول لفريقه في المجموعة السادسة لكأس أمم آسيا للحصول على بطاقة التأهل الثانية للدور الثاني في ظل منافسة المنتخب الياباني بقوة على بطاقة التأهل الأولى.

وقال كوبر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في المركز الاعلامي بنادي الشارقة: نتطلع لتقديم صورة طيبة عن الكرة الأوزبكية، المنتخب العُماني جيد ، وحائز على بطولة الخليج في نسختها الأخيرة وهو ما يؤكد أنه فريق لديه إمكانيات عالية، وبالتالي على فريقي أن يكن له كل الاحترام وهو ما نعمل عليه في الوقت الراهن.

وأضاف: باب المفاجآت مفتوح على مصراعيه في البطولة وينبغي أن نضع ذلك في حساباتنا جيدا بتوقع حدوث أي شيء في جميع المباريات، لست قلقا من عدم خوض مباريات ودية قبل المشاركة في الحدث القاري خوفا من تعرض اللاعبين لإصابات يكون لها انعكاساتها السلبية على هذه المشاركة الآسيوية المهمة.