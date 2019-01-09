النجم المصري محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الثلاثاء حصول النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا في 2018 للعام الثاني على التوالي.



وتفوق صلاح على زميله بفريق ليفربول السنغالي ساديو ماني وعلى الغابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي، والذي توج باللقب في 2015 فيما فازت الجنوب أفريقية كريستينا كجلاتلانا بجائزة أفضل لاعبة متفوقة على النيجيرية أسيسات أوشولا وفرانشيسكا أورديغا.



وتكون منتخب أفريقيا لعام 2018 من كل من دينيس أونيانغو في حراسة المرمى وفي الدفاع سيرج أوريه ومهدي بن عطية وإيريك بايلي وكاليدو كوليبالي ، وفي الوسط وتوماس بارتي ونابي كيتا ورياض محرز وفي الهجوم ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانغ ومحمد صلاح.



فيما فاز المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند بجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا، وفازت كريستينا كغلاتلانا بجائزة أفضل هدف.

كما فاز هيرفي رينارد مدرب المغرب بجائزة أفضل مدرب للرجال، وفازت ديسيري إيليس مدربة منتخب جنوب أفريقيا بجائزة أفضل مدرب لفريق نسائي، وتسلم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي بجائزة أفضل اتحاد وطني.



فيما فاز منتخب موريتانيا بجائزة أفضل منتخب أفريقي للرجال في حين فاز منتخب نيجيريا بجائزة أفضل منتخب نسائي في القارة الأفريقية.



وشهد الحفل حضور ثلاث رؤساء دول، هم الرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس الرواندي بول كاغامي، وأسطورة الكرة الأفريقية السابق جورج ويا الرئيس الليبيري الحالي بالإضافة إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي.



بدأ الحفل بتكريم أساطير كرة القدم الأفريقية الـ11 اللذين توجوا بالجائزة خلال الفترة من 1992 إلى 2017 وهم رشيدي ياكيني، الذي حضرت ابنته، إيمانويل أمونيكي، وجورج ويا، ونوانكو كانو وفيكتور إيكبيبا وباتريك مبومبا والحاجي ضيوف وصامويل إيتو وديديه دروغبا، وفريدريك كانوتيه، ومحمد صلاح.



ثم شهد الحفل فقرة غنائية قبل أن يلقي أحمد أحمد كلمته التي استهلها بالترحيب برؤساء الدول المتواجدين ورئيس الاتحاد الدولي للعبة بالإضافة لبقية الحاضرين.



ثم قام الرئيس السنغالي ماكي سال بإلقاء كلمة أكد خلالها أنه يتعين على الدول الأفريقية أن تعود مرة أخرى وتعوض ما فاتها في كافة المجالات الرقمية والرياضية وبقية المجالات الأخرى لتلحق ببقية العالم، كما وجه شكره للحاضرين قبل أن يهديه أحمد أحمد الجائزة البلاتينية للرئيس السنغالي.