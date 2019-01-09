اليابان تستهل مشوارها القاري بفوز مثير على تركمنستان

استهل المنتخب الياباني مشواره ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 المقامة حاليا بالإمارات، بانتصار مثير على منتخب تركمنستان 3 - 2 يوم الأربعاء على ملعب استاد "آل نهيان" بنادي الوحدة في أبوظبي ، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.

وافتتح ارسلان مايرات أمانوف التسجيل لمنتخب تركمنستان في الدقيقة 26 ثم رد المنتخب الياباني بهدفين سجلهما يويا أوساكو في الدقيقتين 56 و60 .

بعدها أضاف ريتسو دوان الهدف الثالث للمنتخب الياباني في الدقيقة 71 قبل أن يختتم أحمد اتاييف التسجيل بالهدف الثاني لمنتخب تركمنستان في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

وتصدر المنتخب الياباني بذلك المجموعة برصيد ثلاث نقاط ، انتظارا لنتيجة المباراة الأخرى المقررة يوم الأربعاء بين منتخبي أوزبكستان وعمان على ملعب استاد نادي الشارقة.

وكانت مباراة يوم الخميس ، هي الأولى في البطولة الآسيوية بين المنتخب الياباني ، المتوج باللقب أربع مرات جاءت جميعها خلال آخر سبع نسخ ، ومنتخب تركمنستان الذي يشارك في النهائيات للمرة الثانية في تاريخه ، حيث خاض نسخة 2004 وخرج من دور المجموعات.