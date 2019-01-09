بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع الفرنسي بافارد

أعلن حسن صالح حميديتش، مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن النادي تعاقد مع المدافع الفرنسي بنيامين بافارد لينضم إلى صفوف الفريق، اعتبارا من الموسم المقبل ولمدة خمسة أعوام.



وينضم لاعب الظهير الأيمن بافارد (22 عاماً) إلى بايرن ميونخ قادما من شتوتغارت، الذي يلعب ضمن صفوفه منذ عام 2016.

وكان بافارد قد أدى دورا بارزا ضمن صفوف المنتخب الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.



وقال صالح حميديتش: يمكنني الإعلان عن أن بنيامين بافارد سينضم إلينا بعقد لمدة خمسة أعوام، اعتبارا من أول يوليو 2019، إنه لاعب شاب اعتلى منصة التتويج بكأس العالم. ونحن سعداء وفخورون بإتمام الصفقة.



ويتوقع أن يستثمر بايرن ميونخ بشكل كبير في صفقات اللاعبين، حيث يسعى لإعادة هيكلة الفريق وتجديد الدماء استعدادا للموسم المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تردد أنهم ضمن اهتمامات بايرن ميونخ، لوكاس هيرنانديز لاعب قلب دفاع أتلتيكو مدريد الإسباني وكالوم هودسون-أودوي اللاعب الشاب في تشيلسي الإنجليزي.



وتوج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في المواسم الستة الماضية، لكنه يتأخر الآن بفارق ست نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند متصدر البوندسليغا، قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم.



ويستأنف بايرن ميونخ مشواره في الموسم بلقاء هوفنهايم في 18 يناير الجاري ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة.