توتنهام يفتتح ملعبه الجديد شهر مارس

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء أنه لن يفتتح الاستاد الجديد قبل مارس المقبل بعدما كان مقرراً له الافتتاح في سبتمبر الماضي.

وكان توتنهام يأمل في الانتقال لاستاده الجديد، الذي يسع 62 ألف متفرج والمشيد في موقع الاستاد السابق للنادي "وايت هارت لين"، في سبتمبر الماضي لكن أمورا متعلقة بمعايير السلامة، تسببت في عدة تأجيلات.



وكان توتنهام قد أعلن في وقت سابق أنه سيواصل لعب مبارياته على ملعب ويمبلي حتى المباراة المقررة يوم الأحد المقبل أمام مانشستر يونايتد ، لكنه سيستمر بذلك لفترة أطول.



وقال دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام في بيان: يجب أن أعتذر لجماهيرنا وأشكرهم كذلك على صبرهم المتواصل... الآن علينا المطالبة بالوضوح فيما يتعلق بمواعيد فحص المنشأة ، والإعلان عن تلك التفاصيل خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.



وسيخوض توتنهام بذلك مبارياته في الدوري أمام واتفورد ونيوكاسل وليستر سيتي على ملعب ويمبلي، وكذلك مباراته أمام بوروسيا دورتموند الألماني المقررة في 13 شباط/فبراير في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.



كذلك يخوض توتنهام مباراته في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي في منتصف فبراير المقبل في حالة التأهل على ملعب ويمبلي.