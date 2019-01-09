رئيس تولوز يهاجم برشلونة بعد صفقة توديبو

أعرب رئيس نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم، أولفير سادران، عن استيائه من إدارة نادي برشلونة الإسباني بعد إعلانها أمس الثلاثاء عن تعاقدها مع المدافع الفرنسي الصاعد جان كلير توديبو الذي ينتهي تعاقده مع تولوز في الصيف المقبل.



وقال سادران في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية: من وجهة نظري لقد تم تضليل اللاعب فهو لم يلعب سوى 10 مباريات في الدوري الفرنسي، برشلونة لم يكن موفقا بالشكل الكافي.



وأضاف: لم يتصرفوا كناد كبير، يعلنون عن أن اللاعب سينضم في يوليو ولكن لا أعرف أحدا يمكنه أن يقول ما سوف يحدث خلال ستة أشهر، الحياة مليئة مفاجآت.



يشار إلى أن برشلونة أعلن الثلاثاء أن توديبو (19 عاماً) سينضم لصفوف فريقه الأول لكرة القدم في الصيف المقبل بعدما ينتهي تعاقده مع تولوز.



واعترف سادران بأنه يتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية بتقاعسه عن تجديد تعاقد النجم الفرنسي الصاعد، ولكنه في الوقت نفسه ألقى باللوم على برشلونة لتعجله بالإعلان مبكرا عن التعاقد مع اللاعب، واختتم قائلا: ليس تصرفا يليق بناد كبير حتى لو كان لهم الحق قانونيا في القيام بذلك، نحن أيضا نتحمل جزءا من المسؤولية.