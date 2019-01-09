ريال مدريد يبدأ التحرك لضم مهاجم في الفترة الشتوية

كشفت تقارير صحفية يوم الأربعاء أن نادي ريال مدريد الإسباني يفكر في فتح أبوابه لضم مهاجم جديد للفريق، بعدما كان يواجه هذه الفكرة بالرفض التام في الماضي.

ويرى قطاع كبير داخل نادي ريال مدريد أن استقدام مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أمر له ضرورته الحتمية.

وكان النادي الملكي قد استقر خلال الأيام القليلة الماضية على غلق باب التفاوض مع لاعبين جدد، والاكتفاء بصفقة ضم اللاعب الإسباني صاحب الأصول المغربية، إبراهيم دياز، خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي الملكي لم يكن ينوي أن يدخل المزيد من اللاعبين الجدد على تشكيلة فريقه الكروي الحالية، ولكن إدارة النادي حصلت على تقارير من خبرائها الفنيين توصي بأهمية التعاقد مع مهاجم من طراز رفيع بشكل فوري.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، يؤدي الدور المنوط به مع ريال مدريد، ولكنه ليس كافيا بالنسبة للوضع الحالي للفريق، كما أن غياب الويلزي غاريث بيل المستمر بسبب الإصابة وتأكد غياب ماريانو دياز لفترة طويلة، يجعل من بنزيمة المهاجم الوحيد في الفريق بلا بديل.

ورغم تألق اللاعب البرازيلي فينسيوس مع ريال مدريد في مباراته الأخيرة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، يرى البعض أن النادي الملكي في حاجة ملحة للتعاقد مع رأس حربة جديد.

ولذلك يضغط المحيطون برئيس ريال مدريد، فلورينتيو بيريز، عليه من أجل الاستمرار في مطاردة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع عدم التخلي عن التفاوض مع النجم البلجيكي ايدن هازارد، الذي قد يكون أبرز صفقات النادي الإسباني في الصيف المقبل.

ويمتلك ريال مدريد قائمة طويلة تضم أسماء أبرز المرشحين لارتداء قميص الفريق في الفترة المقبلة، يأتي على رأسهم كل من الألماني تيمو فيرنر والبولندي كرزيستوف بياتيك والأرجنتيني ماورو ايكاردي والصربي لوكا يوفيتش.