ريال مدريد يفقد حارسه البلجيكي كورتوا بسبب الإصابة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء تعرض حارسه الدولي البلجيكي تيبو كورتوا لإصابة عضلية في وركه، قد تبعده عن مباريات مهمة في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار النادي الملكي الى أن إصابة كورتوا هي من الدرجة الأولى، وهي أضعف إصابة ممكنة، وتم تركه خارج التشكيلة التي ستواجه ليغانيس يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 لمسابقة كأس إسبانيا.

وقال النادي الملكي في بيانه: بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم التشخيص بأنه يعاني إصابة من الدرجة الأولى في عضلة يسرى في الورك.

وبالإضافة إلى مباراة ذهاب دور ثمن النهائي ضد ليغانيس يوم الأربعاء، من المرجح أن يغيب كورتوا عن مباراة في الدوري أمام ريال بيتيس يوم الأحد، ثم يلعب ريال مدريد مباراة الإياب ضد ليغانيس يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يستضيف إشبيلية صاحب المركز الثالث في الدوري بعدها بثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن ينوب الكوستاريكي كيلور نافاس عن كورتوا في حراسة المرمى خلال فترة غياب الأخير.