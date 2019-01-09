مدرب اليابان: الفوز بكأس آسيا ليس صعباً

أبدى هاجيمي مورياسو مدرب المنتخب الياباني لكرة القدم، رضاه عن أداء لاعبيه خلال فوز الفريق 3 - 2 على منتخب تركمانستان في أولى مباريات المنتخبين يوم الأربعاء بالمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليا بالإمارات.

ورغم تأخر المنتخب الياباني صفر - 1 في الشوط الأول، إلا أن خبرة لاعبيه حسمت الأمور لصالحهم في الشوط الثاني، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تربع على صدارتها بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوزبكستان، المتساوي معه في نفس الرصيد من النقاط، عقب فوزه القاتل 2 - 1 على منتخب عمان.

وقال مورياسو عقب اللقاء "أبلغت اللاعبين خلال فترة الراحة ما بين الشوطين بعض الأمور الأساسية التي يتعين عليهم القيام بها حتى يمكنا تغيير النتيجة، والتي كان من بينها ضرورة حسم المعركة حول الكرة وقراءة المباراة جيدا". وطالب مورياسو، خلال حديثه للاعبين بضرورة الاقتراب أكثر من لاعبي تركمانستان واستغلال المساحات الفارغة في دفاع المنافس.

أكد المدرب الياباني "الأمر الجيد هو حصولنا على النقاط الثلاث وبإمكاننا تحقيق الانتصار بالبطولة وإهدائه إلى جماهيرنا هنا في الإمارات والعودة إلى الوطن باللقب، بالنظر إلى أدائنا في الهجوم والدفاع، فإننا بحاجة للتحسن خلال مباراتنا القادمة أمام عمان يوم الأحد المقبل".

ويحلم منتخب اليابان بتعزيز رقمه القياسي بوصفه المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد أربعة ألقاب، واستعادة اللقب الذي فقده في النسخة الماضية للمسابقة التي جرت بأستراليا عام 2015.