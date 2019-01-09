مشيري: ماركو سيلفا الأنسب لقيادة إيفرتون

قال حامل الأسهم الرئيسي، فرهاد مشيري، يوم الأربعاء، إن ترتيب إيفرتون الحالي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم "ليس جيدا بما يكفي" لكن المدرب ماركو سيلفا هو أنسب شخص لقيادة الفريق على المدى الطويل، حيث يمضي النادي قدماً في خطط بناء ملعب جديد.



ويواجه إيفرتون مشكلة في عدم ثبات المستوى هذا الموسم ليحتل المركز 11 برصيد 27 نقطة، وقال رجل الأعمال البريطاني من أصل إيراني إنه يتعين على سيلفا العمل على تحسين الأداء في النصف الثاني من موسمه الأول في غوديسون بارك.



وأبلغ مشيري اجتماعا لمجلس إدارة إيفرتون: قمنا بواجبنا وراهنا على ماركو وساندناه. يحظى بثقتنا كاملة، نواجه مشكلة تتعلق بعدم ثبات المستوى لكننا قدمنا أيضا عروضا رائعة والتحدي الذي يواجهنا في النصف الثاني من الموسم هو تقديم المزيد من هذه العروض.



وزاد: عندما أنظر إلى جدول الترتيب أرى أن الوضع ليس جيدا بما يكفي. يتعين علينا الارتقاء في الترتيب. علينا استغلال مساندة الجماهير لقيادة النادي إلى الأمام.



وأعلن إيفرتون الذي يلعب في غوديسون بارك منذ 1892 عن خطط لبناء ملعب جديد في موقع براملي مور دوك في محاولة لزيادة سعة المدرجات من 40 ألف مقعد حاليا وتقليص الفارق مع الفرق المنافسة الكبرى، وقال مشيري إنه ملتزم بالمضي قدما في تشييد هذا الاستاد.



وأضاف: سأنفق كل ما يلزم من أموال للانتهاء من المشروع. سنحصل على تمويل خاص بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني، كما سنحصل على أموال أخرى من إطلاق اسم أحد الرعاة على الاستاد.