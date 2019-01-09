عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

هاري كين يقود توتنهام للفوز على تشيلسي في كأس الرابطة

المصدر: لندن - د ب أ
هاري كين لحظة تسجيله هدف الفوز على تشيلسي يوم الثلاثاء
رابط مختصر

تغلب فريق توتنهام على ضيفه تشيلسي 1 - صفر يوم الثلاثاء، في ذهاب المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز لنجمه هاري كين، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 27، وتقام مباراة الإياب بين تشيلسي وتوتنهام يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري.

ويلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب مع ضيفه بيرتن ألبيون يوم الأربعاء في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي، ويحتل توتنهام المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة يليه تشيلسي في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

كلمات دالّة

#توتنهام, #تشيلسي, #مانشستر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر