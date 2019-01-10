إصابة عضلية تبعد ريبيري عن بايرن ميونخ

تعرض الفرنسي فرانك ريبيري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لإصابة عضلية ويمكن أن يغيب عن مباراة فريقه أمام هوفنهايم التي تقام الأسبوع المقبل مع استئناف الدوري الألماني "بوندسليغا".

وذكر بايرن ميونخ في بيان مقتضب أن ريبيري تعرض للإصابة في فخذه الأيمن خلال حصة تدريبية في معسكر الفريق، ولم يعط النادي جدولا زمنيا عن مدة غياب اللاعب.

ويبدأ بايرن ميونخ، الفائز بلقب الدوري ست مرات متتالية، النصف الثاني من الموسم يوم 18 من الشهر الجاري، ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق ست نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر.

وتسبب ريبيري في ضجة كبيرة الأسبوع الماضي بعدما ظهرت منشورات تحتوي على شتائم وبذاءات على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن تعرض الجناح الفرنسي لانتقادات بسبب طلبه شريحة لحم مغطاة بالذهب في أحد المطاعم بدبي، وقام بايرن ميونخ بتغريمه ماليا نتيجة لذلك.