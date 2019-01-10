الريال ينتقم من ليغانيس ويهزمه بثلاثية في كأس إسبانيا

حقق ريال مدريد فوزا هاما ومعنويا على نظيره ليغانيس، 3 - صفر، في مباراة ذهاب الدور 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، كوبا دل ري".

وسجل سيرجيو راموس هدف التقدم لريال في الدقيقة 44 من ركلة جزاء قبل ان يضيف زميله لوكاس فازكيز الهدف الثاني في الدقيقة 68. وحسم فينيسيوس جونيور النتيجة لأصحاب الارض بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وكان ليغانيس هو من أقصى ريال مدريد من بطولة كأس الملك في الموسم الماضي، بعد خسراته ذهابا، 1 - صفر، وفوزه إيابا، 2 - 1، في الدور ربع النهائي للبطولة.

وتغلب خيتافي 1-صفر على ضيفه ريال بلد الوليد بفضل هدف أنخيل رودريغيز في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.