الهندي سونيل.. احترف في أميركا وتفوق على ميسي

سطع اسم المهاجم الهندي سونيل تشيتري بعد تسجيله هدفين في شباك تايلاند في بطولة كأس آسيا 2019، خاصة بعدما تجاوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد الأهدا الدولية للاعبين المستمرين باللعب مع منتخباتهم.

وولد سونيل في نيودلهي في عام 1984، ومن أبرز القمصان التي ارتداها هي سبورتينغ كانساس سيتي الأمريكي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وعدة أندية هندية. وفاز سونيل بعدة ألقاب في مسيرته، كانت كأس التحدي في عام 2008، وبطولة اتحاد جنوب آسيا 2011 و2016 مع المنتخب والدوري الهندي 4 مرات.

ووصل سونيل تشيتري إلى الهدف 67 مع الهند بعدما شجل هدفين في شباك تايلاند متخطياً الأرجنتيني ليونيل ميسي، وثانياً بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، 85 هدفاً.