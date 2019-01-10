تعادل صعب لأتلتيكو مدريد أمام جيرونا في كأس الملك

فرض التعادل الإيجابي 1 - 1 نفسه على لقاء جيرونا مع ضيفه أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل أنتوني لوزانو لمصلحة جيرونا في الدقيقة 34.

واقترب أتلتيكو مدريد خطوة نحو بلوغ دور الثمانية في البطولة، حيث يكفيه التعادل السلبي في لقاء العودة الذي سيقام على ملعبه "واندا ميتروبوليتانو" في 16 يناير الحالي، لحجز بطاقة الصعود للدور المقبل، ويتعين على جيرونا الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1 - 1 حتى يتجنب خطر الخروج المبكر من المسابقة.

ويعد هذا هو التعادل الرابع على التوالي في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق أن تعادلا 2 - 2 و 1 - 1 في مباراتيهما بالدوري الإسباني في الموسم الماضي، قبل أن يتعادلا مجددا 1 - 1 على ملعب جيرونا، الذي استضاف لقاء يوم الأربعاء، في الثاني من ديسمبر الماضي ببطولة الدوري أيضا.