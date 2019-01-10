رامسي يغلق باب أرسنال.. ويقترب من يوفنتوس الإيطالي

قالت وسائل إعلام بريطانية يوم الخميس، إن يوفنتوس بطل إيطاليا سيتعاقد مع آرون رامسي لاعب وسط أرسنال في نهاية الموسم في صفقة انتقال مجانية.

وخاض رامسي أكثر من 250 مباراة منذ انضمامه إلى أرسنال من كارديف سيتي في 2008 لكن لاعب منتخب ويلز أخفق في التوصل إلى اتفاق جديد مع النادي اللندني خلال العام الأخير من تعاقده، ويسمح هذا الأمر للاعب البالغ من العمر 28 عاما بالتفاوض مع أي ناد خارج البلاد اعتبارا من أول يناير.

وذكرت التقارير أن يوفنتوس سيدفع للاعب 140 ألف جنيه استرليني (179074 دولارا) أسبوعيا في صفقة ستجعل رامسي ثاني أعلى لاعب راتبا في الفريق بعد كريستيانو رونالدو.

ولعب رامسي 18 مباراة في الدوري هذا الموسم وسجل مرتين من بينهما هدف لا ينسى أمام فولهام في أكتوبر رشحه كثيرون للمنافسة على جائزة أجمل هدف هذا الموسم.