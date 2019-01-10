سيتي يكتسح بيرتون ألبيون بتسعة أهداف في كأس الرابطة

وضع مانشستر سيتي أكثر من قدم في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكاسح 9 - صفر على ضيفه بيرتن ألبيون يوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وحجز مانشستر سيتي بطاقة التأهل للنهائي - من الناحية العملية – حيث يكفيه الخسارة بفارق ثمانية أهداف في مباراة العودة، التي ستقام على ملعب منافسه يوم 22 يناير الجاري، للصعود إلى المباراة النهائية ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي.

في المقابل، باتت مهمة بيرتن ألبيون، الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (ليغ وان)، شبه مستحيلة في استمرار مغامرته في المسابقة. ونصب مانشستر سيتي السيرك لمنافسه وتلاعب نجومه بلاعبي الفريق الضيف، ليواصل الفريق السماوي نهمه التهديفي بعدما سجل 16 هدفا في مباراتيه الأخيرتين بمختلف المسابقات.

وكان سيتي تغلب 7 - صفر على فريق روثيرهام يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرا عبر نجمه البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 30 و34. وأحرز الأوكراني أوليكساندر زينشينكو الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، ثم عاد جيسوس لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الخامس لسيتي وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 57.

وأضاف فيل فودين الهدف السادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 62، فيما واصل جيسوس تألقه بتسجيله الهدف السابع في الدقيقة 65، ليحرز (سوبر هاتريك) وينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع. وسجل كايل والكر الهدف الثامن لسيتي في الدقيقة 70، فيما اختتم النجم الجزائري رياض محرز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف التاسع في الدقيقة 83.