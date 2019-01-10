مدرب الهند: لم نستحق الخسارة أمام الإمارات

أكد الإنجليزي ستيفن كونستانتين، المدير الفني للمنتخب الهندي، أن فريقه كان يستحق نقطة التعادل على الأقل في مباراته يوم الخميس أمام المنتخب الإماراتي ببطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا بالإمارات ولكن الحظ عاند الفريق في العديد من الفرص.

وتغلب المنتخب الإماراتي على نظيره الهندي 2 - صفر يوم الخميس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة، ليتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام كل من نظيريه الهندي والتايلاندي، فيما يقبع المنتخب البحريني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وقال كونستانتين، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: أهنئ الإمارات على الفوز. صنعنا العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول وكنا نستحق التعادل. في المباراة أمام تايلاند، نجحنا في استغلال الفرص التي سنحت لنا فيما لم نستغلها، شهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة التي لم نحولها لنتيجة جيدة. كان يفترض أن نهز الشباك. 23 لاعبا يشعرون بالإحباط الآن وسيظلون على هذا لفترة ولكننا نريد الآن الاستعداد لمباراة البحرين، يهمنا التأهل للدور الثاني، وسنحاول التقاط أنفاسنا غدا ونبدأ الاستعداد للمباراة أمام البحرين... العديد من لاعبي الإمارات هنأونا على المستوى الذي قدمناه.

وأشار كونستانتين إلى أنه لم يغير طريقة اللعب في المباراة ،ولكن المشكلة كانت في عدم استغلال الفرص وترجمتها لأهداف. واعترف المدرب الإنجليزي بأن الهدفين جاءا من أخطاء وكان من الممكن تلافيها ، وعما إذا كان فوز المنتخب التايلاندي على البحرين سيضاعف من صعوبة تأهل الفريق للدور الثاني أم العكس ، قال كونستانتين : لا أهتم كثيرا بما يفعله الآخرون، والمهم أننا سنستعد جيدا للمباراة المقبلة.

وأشار : طالبت اللاعبين بأن يحتفظوا برؤوسهم عالية لأنهم قدموا أقصى ما بوسعهم ،وطالبتهم أيضا باستعادة الثقة بأنفسهم سريعا والاستعداد للمباراة المقبلة، إذا أعطينا هذه المجموعة من اللاعبين بعض الوقت ، سينضجون ويصبحون من خيرة اللاعبين في الهند.