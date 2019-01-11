إشبيلية يتغلب على بلباو بثلاثية ويقترب من دور 8

بات إشبيلية على مشارف التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 - 1 على مضيفه أتلتيك بلباو يوم الخميس في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة.

وافتتح مانويل نوليتو التسجيل للفريق الأندلسي مبكرا في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل ميخيل سان خوسيه في الدقيقة 49. وأضاف أندريه سيلفا الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 53، قبل أن يحرز وسام بن يدر الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وبات يكفي إشبيلية الخسارة صفر - 2 في لقاء العودة الذي سيقام بملعبه يوم الأربعاء القادم، فيما أصبح يتعين على بلباو الفوز بثلاثية بيضاء، إذا أراد الاستمرار في البطولة.

ومن المقرر أن تجدد المواجهة بين الفريقين يوم الأحد القادم على ملعب "سان ماميس"، الذي استضاف اللقاء، ضمن المرحلة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإسباني.