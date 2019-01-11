الاتحاد الأوروبي يحرم مولر من ثمن نهائي دوري الأبطال

المصدر: لوزان - أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة، أنه أوقف مهاجم بايرن ميونيخ الألماني توماس مولر ومدافع أياكس أمستردام الهولندي مكسيميليان فوبر، لنيل كل منهما بطاقة حمراء مباشرة في مباراة بين الفريقين، ما سيؤدي إلى غيابهما عن ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى اللقاء الذي أقيم في 12 ديسمبر الماضي في أمستردام، بتعادل الفريقين 3-3 في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة التي تصدرها بايرن "14 نقطة" وحل فيها أياكس ثانيا "12" فتأهلا معا على حساب بنفيكا البرتغالي وأيك أثينا اليوناني.

وكان جزاء فوبر الذي نال البطاقة في الدقيقة 67، ومولر "75" الإيقاف لمباراتين، وسيغيب الأول عن لقاءي أياكس في ثمن النهائي مع ريال مدريد الإسباني حامل لقب المسابقة في المواسم الثلاثة الأخيرة، والثاني عن مواجهتي بايرن مع ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل الموسم الماضي.

وأعلن النادي البافاري، بطل ألمانيا في المواسم الستة الأخيرة، نيته استئناف القرار في محاولة لتخفيض العقوبة بحق مولر الى مباراة واحدة.

وغالبا ما يعرف عن مولر "29 عاما" الانضباط في أرض الملعب، وكان طرده ضد أياكس أول بطاقة حمراء مباشرة ينالها منذ بداية مسيرته الاحترافية في 2009، وأتت اثر ركلة قاسية الى رأس لاعب أياكس الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو.

واعتذر الدولي الألماني عن الخطأ الذي ارتكبه، مؤكدا أنه لم يتعمد إصابة المدافع الأرجنتيني، بينما أكد مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش أن اللاعب لم يرَ منافسه وكان يسعى لركل الكرة.

وتنطلق مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي في فبراير، فيستضيف أياكس ريال في 13 منه، ويحل بايرن ضيفا على ليفربول في 14 منه.