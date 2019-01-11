الصين تحقق انتصارها الثاني في كأس آسيا وتتجاوز الفلبين

تأهل المنتخب الصيني إلى دور الستة عشر ببطولة كأس آسيا لكرة القدم بتغلبه على نظيره الفلبيني 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

وتقمص وو لي دور البطولة للمنتخب الصيني بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 40 و66، وأضاف يو داباو الهدف الثالث في الدقيقة 81.

ورفع المنتخب الصيني رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة المنتخب الكوري الجنوبي مع نظيره منتخب قيرغيزستان التي تقام في وقت لاحق، فيما تذيل المنتخب الفلبيني المجموعة بلا نقاط.

وبينما يمكن للمنتخب الصيني ألا ينهي المجموعة محتلا المركزين الأول الثاني، المؤهلين للدور التالي، لكنه سيصعد بصفته واحدا من بين أفضل أربعة منتخبات ستحتل المركز الثالث. كان المنتخب الصيني تغلب على قيرغيزستان 2 - 1 في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب الفلبين أمام كوريا الجنوبية صفر - 1.

وبات المنتخب الصيني ثاني المتأهلين لدور الستة عشر خلف المنتخب الأردني الذي يتصدر المجموعة الثانية. يذكر أنها المشاركة الأولى للمنتخب الفلبيني في نهائيات كأس آسيا، لكنه حتى الآن فشل في تسجيل أي هدف أو حصد أي نقطة.