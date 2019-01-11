رانييري: فولهام يحتاج إلى لاعبي خبرة لتجنب دوامة الهبوط

قال كلاوديو رانييري مدرب فولهام يوم الجمعة إن فريقه يحتاج إلى‭‭ ‬‬التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرة يملكون شخصية قيادية في فترة الانتقالات الحالية لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم.

وأنفق النادي المنتمي لغرب لندن أكثر من 100 مليون جنيه استرليني "127.61 مليون دولار" على التعاقد مع لاعبين جدد قبل انطلاق الموسم لكنه أخفق في ترك بصمة ويحتل حاليا المركز 19 برصيد 14 نقطة من 21 مباراة.

وقال الإيطالي رانييري الذي تولى المسؤولية في نوفمبر إن النادي الصاعد يحتاج إلى استثمار أموال أكثر للبقاء بين الكبار، وأبلغ مدرب ليستر سيتي السابق الصحفيين :أعتقد انه يتعين علينا التعاقد مع لاعبين جدد للبقاء، نملك فريقا جيدا جدا لكنه يفتقر إلى الخبرة. نريد لاعبا لديه الخبرة ويملك شخصية القائد في الملعب وبعدها سنتحسن.

ويواجه فولهام، الذي ودع كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة أمام فريق مغمور يوم الأحد ، مباراة مهمة في الدوري أمام بيرنلي صاحب المركز 16 يوم السبت.

وقال رانييري :أتحلى بالإيجابية لأني أثق في الفريق والنادي، لكن بيرنلي يفكر أيضا أنه لو فاز على فولهام فإنه سيتقدم في الترتيب. أعتقد أنها ستكون مباراة مهمة جدا لنا هذا الموسم.