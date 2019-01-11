كوريا الجنوبية تتجاوز قرغيزستان وتتأهل إلى دور 16

فاز منتخب كوريا الجنوبية على منتخب قيرغيزستان 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ببطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم المقامة حاليا بالإمارات، ليصعد إلى دور الستة عشر بالبطولة برفقة المنتخب الصيني الذي تغلب على نظيره الفلبيني 3 - صفر في وقت سابق.

ويدين المنتخب الكوري الجنوبي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيم مين جاي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41. ورفع المنتخب الكوري رصيده إلى ست نقاط ، في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الصيني، وظل منتخب قيرغيزستان بلا نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام المنتخب الفلبيني.

وبات المنتخب الكوري ثالث المتأهلين لدور الستة عشر بعد منتخبي الأردن والصين. ويلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع الصين يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة، في مباراة ستسحم متصدر المجموعة، كما يلعب منتخبا قيرغيزستان والفلبين مباراة شرفية.