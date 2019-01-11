مايورال يقود ليفانتي للفوز على برشلونة في ذهاب دور 16

سقط برشلونة حامل اللقب 2-1 أمام مستضيفه ليفانتي في ذهاب دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم الخميس.

وفاجأ ليفانتي ضيفه بهدفين في أول 20 دقيقة وأتيحت له العديد من الفرصة لزيادة الفارق لكن الحارس ياسبر سيلسن أنقذ برشلونة في هزيمة كبيرة. ومنح إيريك كاباكو التقدم لليفانتي بضربة رأس بعد أربع دقائق من البداية وضاعف بورخا مايورال الفارق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18. وحصل البديل دينيس سواريز على ركلة جزاء بعد عمل رائع ونفذها البرازيلي كوتينيو بنجاح على يمين حارس ليفانتي.

ويحتاج برشلونة للفوز 1-صفر أو بأكثر من هدفين عندما يستضيف منافسه في مباراة الإياب يوم الخميس المقبل من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية. وفي ذهاب الدور ذاته عاد إشبيلية بفوز كبير 3-1 على مستضيفه أتليتيك بيلباو فيما اكتفى ريال بيتيس بالتعادل بدون أهداف على أرضه مع ريال سوسيداد.