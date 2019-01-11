موناكو يضم الإسباني فابريغاس إلى صفوفه

قال موناكو الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي إن سيسك فابريغاس لاعب وسط منتخب إسبانيا انضم إلى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة.

ونال اللاعب، البالغ عمره 31 عاما والذي لعب لأرسنال ما بين 2003 و2011 وانضم إلى تشيلسي في 2014، لقب كأس العالم 2010 وبطولة أوروبا في 2008 و2012. وأضاف تشيلسي في بيان في موقعه الرسمي في الإنترنت "سيسك فابريغاس انتقل بشكل دائم إلى موناكو".

وأعلن موناكو عن ضم اللاعب حتى يونيو 2022 في مقطع فيديو في حسابه في تويتر.

وحصد فابريغاس لقب الدوري الممتاز مع تشيلسي مرتين، بالإضافة إلى لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني مع برشلونة في مناسبة واحدة في الفترة التي قضاها مع الفريق ما بين 2011 و2014. وتابع تشيلسي في بيانه "نود توجيه الشكر إلى سيسك على خدماته الرائعة ونتمنى له التوفيق في الجزء المقبل من مسيرته المذهلة". وأحرز فابريغاس 22 هدفا في 198 مباراة مع تشيلسي.

ويحتل موناكو المركز قبل الأخير في فرنسا قبل مواجهة مهمة ضد جاره أولمبيك مرسيليا يوم الأحد.