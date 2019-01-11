نيمار يستنجد ببرشلونة: أريد العودة.. القطريون خدعوني

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، أنه نادم على الانتقال من برشلونة إلى النادي الباريسي الذي خدعه بأنه يمتلك مشروعا رياضيا لم يجده على أرض الواقع.

وأوضحت صحيفة "الموندو" الإسبانية، أن والد نيمار اتصل خمس مرات بنادي برشلونة وتوسل من أجل عودة ابنه إلى النادي الكاتالوني، وقالت "الموندو" في تقرير نشرته يوم الجمعة: شهدت الأشهر القليلة الماضية خمسة اتصالات بين والد نيمار وبرشلونة، وتوسل والد الدولي البرازيلي من أجل السماح لنيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة، ونقل نيمار العرض من خلال والده الذي اتصل هاتفيا برئيس برشلونة، جوسيب بارتوميو، إلى جانب الأعضاء البارزين في مجلس إدارة النادي.

ووفقا لمصادر "الموندو" فإن والد نيمار في كل اتصال كان ينقل رسالة ابنه، التي قال فيها: أشعر بخيبة أمل والأسف الشديد، كان من الخطأ التوقيع مع باريس سان جيرمان في صيف 2017، لأنه لا يوجد أي مشروع رياضي.

وتعود ملكية باريس سان جيرمان إلى قطر، ويرأس مجلس إدارته القطري ناصر الخليفي.

وكان باريس سان جيرمان دفع 222 مليون يورو كشرط جزائي للنادي الكاتالوني مقابل فسخ عقد نيمار، وتم الاتفاق على أن ينضم اللاعب البرازيلي لغاية 2022، ويستلم صاحب الـ "26 عاما" 40 مليون يورو سنويا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة طلبت من نيمار التنازل عن القضية المرفوعة والتي يطلب خلالها الحصول على 30 مليون يورو، وهو المبلغ الباقي من مكافأة تجديد تعاقده والتي رفض النادي الكاتالوني منحها له بعد انضمامه إلى النادي الباريسي، كما طلب نيمار دفع غرامة مالية ليصل مجموع المبلغ إلى 72 مليون يورو، وقالت الصحيفة إن والد نيمار وافق على التنازل عن القضية ولكن بشرط حصول نيمار على الـ 30 مليون يورو، ولم توافق الإدارة بعد وتنتظر يوم 31 مارس للنظر في القضية.

وأضافت "الموندو": أصبح استياء نيمار من باريس سان جيرمان أمرا واضحا، بالرغم من أن مدرب الفريق ذكر أن نيمار سعيد للغاية في النادي الفرنسي، لكن اللاعب نقل رغبته بالعودة إلى زملائه السابقين في برشلونة.