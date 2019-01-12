إيران تهزم فيتنام وتبلغ ثمن النهائي

حسم المنتخب الإيراني صعوده إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 لكرة القدم المقامة حالياً بالإمارات، بعدما حقق الانتصار الثاني له وتغلب على نظيره الفيتنامي 2 - صفر يوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

ويدين المنتخب الإيراني بفضل كبير في الفوز للاعبه المتألق سردار ازمون الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 38 و69 من المباراة، التي أقيمت على ملعب استاد "آل نهيان" بنادي الوحدة في أبوظبي.

ورفع المنتخب الإيراني، الذي كان قد افتتح مشواره في البطولة بانتصار ساحق على نظيره اليمني 5 -صفر ، رصيده بذلك إلى ست نقاط منفردا بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره العراقي الذي يلتقي نظيره اليمني، بينما ظل منتخب فيتنام بدون رصيد من النقاط.

وتأهل المنتخب الإيراني لأنه ضمن على الأقل احتلال المركز الثالث في المجموعة برصيد ست نقاط ما يعني أنه سيتفوق في رصيد النقاط على أصحاب المركز الثالث في أي من المجموعات الأولى والثانية والثالثة بغض النظر عن النتائج التي ستتحقق في مباريات الجولة الثالثة، بموجب نظام البطولة الذي يمنح بطاقات التأهل لأفضل أربعة من بين المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، وباتت مباراة المنتخب الإيراني المرتقبة مع نظيره العراقي في الجولة الثالثة الأخيرة مواجهة من أجل حسم ترتيب المنتخبات في المجموعة.