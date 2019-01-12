جابياديني يترك ساوثهامبتون ويعود إلى سامبدوريا

أكمل مانولو جابياديني مهاجم ساوثهامبتون إجراءات انتقاله إلى ناديه السابق سامبدوريا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



وقال ساوثهامبتون المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز عبر موقعه على الإنترنت إن الإيطالي جابياديني (27 عاما)، المنضم له في يناير 2017، عاد إلى سامبدوريا صاحب المركز السابع بالدوري الإيطالي دون الكشف عن مقابل مالي.



وانضم جابياديني إلى ساوثهامبتون قادما من نابولي مقابل 14 مليون جنيه إسترليني وعاد إلى سامبدوريا، الذي لعب به في الفترة بين 2013 و2015، ليساعده على التأهل لبطولة أوروبية.



وسجل جابياديني 12 هدفا في 60 مباراة مع ساوثهامبتون وأحرز هدفين خلال الهزيمة 3-2 أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس الرابطة 2017.



كما أحرز هدف الفوز على سوانزي سيتي الموسم الماضي والذي كان مؤثرا في بقاء ساوثهامبتون بالدوري الممتاز، لكنه سجل هدفا واحدا في 15 مباراة هذا الموسم.



وقال النمساوي رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون إن اللاعب الايطالي لا يناسب أسلوبه الذي يعتمد على الضغط العالي. وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" قائلاً: في ظل أسلوب الضغط العالي الذي نسعى لتطبيقه لا أعتقد أنه يناسبه لذا كان من الأفضل أن نجد حلا يرضي الطرفين.



وواصل: العودة لايطاليا خطوة جيدة له وأتمنى له التوفيق. أنا واثق من أنه يمكنه تسجيل الأهداف مع أي فريق بالعالم لكننا نتبع أسلوبا مختلفا ونحتاج للاعبين آخرين.