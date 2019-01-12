صلاح ينقذ ليفربول من فخ برايتون

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز عبر الفوز على مضيفه برايتون 1 -صفر يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وعلى ملعب فالمر تقمص محمد صلاح دور البطولة وسجل هدف الفوز لليفربول في شباك برايتون في الدقيقة 50 من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا متساويا مع هاري كين هداف توتنهام، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.

ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 57 نقطة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي يلتقي مع ضيفه وولفرهامبتون يوم الاثنين، بينما توقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبدأت المباراة بمحاولات من جانب برايتون لتسجيل هدف مبكر يشعل به حماس جماهيره لكن صاحب الأرض واجه صلابة دفاعية قوية من جانب ليفربول.

وبعد مرور أول ربع ساعة من مجريات المباراة فرض ليفربول سيطرته بشكل كامل على المباراة وشكل تهديدا مستمرا على مرمى أصحاب الأرض لكن دون أن ينجح في الوصول إلى الشباك.

وكاد السويسري شيردان شاكيري أن يفتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 27 عبر ضربة رأس قوية مستغلا عرضية متقنة من ترينت ارنولد ولكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة.

واستمرت محاولات ليفربول على مرمى أصحاب الأرض بعد مضي أول نصف ساعة من المباراة لكن الفريق عجز عن اختراق الدفاعات الحصينة لبرايتون.

وحصل ليفربول على ضربة جزاء نتيجة عرقلة لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء من المدافع باسكال غروس، ليسجل منها صلاح الهدف الأول للفريق الضيف في الدقيقة 50.

وضاعت فرصة محققة لبرايتون في الدقيقة 67 عبر تصويبة صاروخية من يورغن لوكاديا من خارج منطقة الجزاء ولكن اليسون حارس ليفربول أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وكان روبيرتو فيرمينو قريبا جدا من تسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 78 عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس ديفيد بوتون أبعد الكرة بصعوبة شديدة قبل أن يشتتها دفاع برايتون. وخلت الدقائق العشر الأخير من أي جديد لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدف محمد صلاح.