فالفيردي: برشلونة يبحث عن مهاجم جديد

قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت إن النادي يسعى للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد بيع منير الحدادي إلى إشبيلية.



ويسعى النادي القطالوني للتعاقد مع مهاجم بديل للويس سواريز بعد الموافقة على انتقال الدولي الإسباني الحدادي إلى إشبيلية مقابل مليون يورو ليترك المهاجم القادم من أوروغواي وحده في مركز المهاجم الصريح بين ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي.



وقال فالفيردي للصحفيين: يجب النظر في ذلك. من الواضح أنه بعد رحيل منير نحتاج إلى تدعيم في هذا المركز، سنرى ما إذا كان يمكن التعاقد مع لاعب مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للناد، سنرى ذلك.



وبسؤاله عن ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الذي أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى إمكانية انتقاله لبرشلونة قال إرنستو: يمكني قول نفس الشيء الذي قلته من قبل في هذا الشأن إنه لاعب رائع يلعب في فريق آخر ونحترم ذلك كثيرا.