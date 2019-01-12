فالنسيا يهدر تقدمه ويخسر نقطتين أمام بلد الوليد

سقط فريق فالنسيا في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه بلد الوليد، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فالنسيا بهدف سجله دانيال باريخو في الدقيقة 71 وتعادل بلد الوليد عن طريق روبن ألكاراز في الدقيقة 82 من ركلة جزاء. بينما أهدر رودريغو مورينو لاعب فالنسيا ركلة جزاء في الدقيقة 54.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف أمام جيرونا وليفانتي صاحبي المركزين العاشر والحادي عشر، وتوقف رصيد بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر مناصفة مع ليغانيس.