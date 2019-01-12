ليغانيس يهزم هويسكا ويبقيه في المركز الأخير

انتزع فريق ليغانيس فوزاً صعباً من ضيفه هويسكا 1 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويدين ليغانيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوسف النصيري، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.



ورفع ليغانيس رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد وبلنسية وإيبار، أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى الثالث عشر على الترتيب، وتوقف رصيد هويسكا عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير.