مدرب عمان: نحترم منتخب اليابان.. ولا نخشاه

أكد الهولندي بيم فيربيك، المدير الفني للمنتخب العماني لكرة القدم، أنه يتطلع لمباراته المرتقبة أمام المنتخب الياباني في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حالياً في الإمارات، حيث تمثل تحديا كبيرا للفريق رغم صعوبتها.

ويلتقي المنتخبان العماني والياباني، الأحد، على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة في الدور الأول للبطولة.

ويتصدر المنتخب الياباني المجموعة برصيد ثلاث نقاط من انتصاره على منتخب تركمانستان 3 - 2 في الجولة الأولى، فيما خسر المنتخب العماني مباراته أمام منتخب أوزبكستان 1 - 2.



وقال بيم فيربيك، في المؤتمر الصحافي لفريقه يوم السبت قبل المباراة: نتطلع للمباراة التي نخوضها أمام أحد أبرز الفرق في آسيا. إنه فريق كبير والتحدي معه سيكون كبيرا لأننا بحاجة إلى الفوز على فريق قوي مثل المنتخب الياباني. نسعى للاستعداد بقوة للمباراة والمباريات المقبل.



وعما إذا كان سيغير استراتيجية اللعب أو التشكيلة، قال بيم فيربيك: كأس آسيا بطولة كبيرة وتحتاج إلى الـ23 لاعبا. سندرس خياراتنا اليوم ونحدد التشكيلة ونسعى للفوز بالمباراة بالتأكيد.



وعن تجربته السابقة في اليابان وما يمكن أن يستفيده منها ، قال المدرب: آخر تجربة لي في اليابان كانت في 2003 ولكنني أعرف الكرة اليابانية جيدا ولاعبو المنتخب الياباني متميزون ويلعبون في أوروبا... حاولنا في الفترة الماضية تكوين فريق قوي يمكنه المنافسة من لاعبين يشارك معظمهم في الدوري العماني.



وأضاف: أعتقد أن المباراة تجربة جيدة لنا. أعتقد أن المنتخب الياباني يسعى أيضا للفوز وعدم الانتظار بالتأهل حتى مباراته الأخيرة أمام أوزبكستان.

وأكد: أعرف ما يكفي عن المنتخب الياباني. نحن في 2019 والأفضل هو من يفوز... ولسنا بحاجة لوضع جواسيس أو أن يضع المنافس جواسيس ليعرف كل منا الآخر على عكس ما تردد.



وأضاف: اليابان أحد المنتخبات المرشحة من وجهة نظري لأنهم فريق جيد ويلعبون بشكل رائع منذ كأس العالم الماضية، والمواجهة معه تحد كبير وجيد ولكننا سنبذل قصارى جهدنا ونحاول استغلال نقاط الضعف في المنتخب الياباني.



وأكد بيم فيربيك: شاهدنا عددا من الشرائط للمنتخب الياباني وتعرفنا عليه جيدا ونحترم المنتخب الياباني ولكننا لا نخشاه. مباراة أوزبكستان أفادتنا كثيرا.