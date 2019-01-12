نوليتو يتعرض إلى "كسر".. ويغيب عن إشبيلية 3 أشهر

أعلن نادي إشبيلية ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم السبت، أن جناحه نوليتو سيغيب عن الملاعب حوالي ثلاثة أشهر بسبب تعرضه لكسر في عظمة الساق خلال حصة تدريبية يوم السبت.

وبحسب بيان صادر عن النادي الأندلسي: أصيب اللاعب خلال حصة تدريبية مع الفريق السبت، وسيغيب عن الملاعب حوالي ثلاثة أشهر.

وتعرض نوليتو لإصابة في مركز تدريب فريق أتلتيك بلباو في ليثاما، الذي وضع ملعبه بتصرف منافسه في سلسلة من ثلاث مباريات متتالية تجمع إشبيلية بالنادي الباسكي، المتعثر في "الليغا" حيث يحتل المركز السابع عشر من أصل 20 نادياً.

وتأتي هذه الإصابة في وقت يتألق المهاجم البالغ من العمر 32 عاما داخل المستطيل الأخضر، حيث نجح في افتتاح التسجيل مع تمريرتين حاسمتين أمام بلباو (3-1) في ذهاب دور الـ16 لمسابقة كأس إسبانيا يوم الأربعاء.

وسيغيب نوليتو الذي خاض 16 مباراة دولية وسجل 6 أهداف، عن لقاء فريقه على أرض أتلتيك في الدوري الأحد، إضافة إلى غيابه عن إياب دور الـ16 لمسابقة كأس إسبانيا ضد الفريق نفسه الأسبوع المقبل. وسيضطر بذلك إشبيلية إلى تسريع عملية اندماج المهاجم منير الحدادي المنتقل يوم الجمعة إلى صفوفه قادما من مواطنه برشلونة.

ويحتل إشبيلية المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر برصيد 40 نقطة.