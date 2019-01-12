وست هام يعيد أرسنال إلى دوامة الهزائم بتسديدة رايس

‬سجل الصاعد ديكلان رايس أول هدف له مع وست هام يونايتد ليقود فريقه لأول فوز بملعبه منذ 13 عاما على أرسنال بنتيجة 1 - صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

بدأ أرسنال اللقاء بقوة في استاد لندن وأهدر العديد من الفرص لكن وست هام انتزع نقاط المباراة بفضل تسديدة قوية من رايس داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48. جاء الهدف من تمريرة سمير نصري، لاعب أرسنال السابق الذي يحيي مسيرته بعد انتهاء عقوبة إيقاف بسبب المنشطات، ليعرقل مسيرة أرسنال نحو المربع الذهبي في أول ظهور له مع وست هام بالدوري.

ويبقى أرسنال في المركز الخامس برصيد 41 نقطة بينما صعد وست هام للمركز الثامن ولديه 31 نقطة قبل اكتمال مباريات الجولة.