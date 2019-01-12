"العجوز" ميورا يمدد عقده مع يوكوهاما موسماً إضافياً

مدد كازويوشي ميورا أسطورة كرة القدم اليابانية الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثاني والخمسين الشهر القادم (عقده مع ناديه الحالي يوكوهاما الذي يلعب في دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم في اليابان لموسم إضافي.

ورد اللاعب على إعلان فريقه تمديد العقد ببيان مقتضب قائلا: أشكر المشجعين على دعمهم المتواصل لي، أريد أن أتدرب بشكل جديّ كل يوم... ولعب أكبر قدر ممكن من المباريات مع احتساب كل دقيقة على أرض الملعب.

وحطم ميورا الذي سيخوض موسمه الرابع والثلاثين في مسيرته الاحترافية وفقا لحسابات فريقه، عام 2017 الرقم القياسي للعب أطول فترة ممكنة احترافيا، كما بات أكبر لاعب سنا يسجل هدفاً، وهما رقمان قياسيان كانا بحوزة الأسطورة الإنجليزي ستانلي ماتيوس.



وخاض ميورا الذي قال إنه يريد مواصلة اللعب حتى بلوغ الستين من عمره، العام الماضي 9 مباريات بقميص يوكوهاما الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2005، لكنه فشل في هز الشباك.

وغادر ميورا اليابان متوجهاً إلى الدوري البرازيلي عام 1982، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع سانتوس عام 1986، وهو النادي الذي لعب له الأسطورة بيليه. ثم أمضى معظم مسيرته الكروية في بلاده بعد تجربتين في أوروبا مع فريقي جنوى الإيطالي (1994 - 1995) ودينامو زغرب الكرواتي (1999) بدون أن يكون النجاح حليفه. قبل أن ينتقل أخيرا إلى فريق سيدني الأسترالي.

وساهم المهاجم الياباني في دخول كرة القدم في بلاده عالم الاحتراف مع انطلاق دوري المحترفين عام 1993، وشارك في أول مونديال لمنتخب بلاده عام 1998 في فرنسا، مدافعاً عن ألوان منتخب الساموراي في 89 مباراة وسجل 55 هدفا.