اليابان تهزم عمان وتلحق بالمتأهلين إلى الدور الثاني

حجز المنتخب الياباني لكرة القدم مقعده في دور الستة عشر ببطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا بالإمارات، وذلك بتغلبه على المنتخب العماني 1 - صفر يوم الأحد في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة.

ويدين المنتخب الياباني بالفضل في هذا الفوز للاعبه جينكي هاراغوتشي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.



ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة أوزبكستان مع تركمنستان التي تقام في وقت لاحق، وظل المنتخب العماني بلا نقاط في قاع الترتيب.



وبات المنتخب الياباني تاسع المتأهلين لدور الستة عشر بغض النظر عن بقية النتائج المتبقية في دور المجموعات، خاصة أنه تحت أسوأ الظروف سيتأهل كواحد من أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث.