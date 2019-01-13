إيفرتون يعود للانتصارات ويتغلب على بورنموث بثنائية

انتزع فريق إيفرتون فوزا صعبا من ضيفه بورنموث 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي إيفرتون كورت زوما في الدقيقة 61 ودومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. ورفع إيفرتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، محققا انتصاره الثامن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في ست.

فيما توقف رصيد بورنموث عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر ، متلقيا هزيمته الحادية عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ثلاث.