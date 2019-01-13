برشلونة يهزم إيبار.. وميسي يصل الهدف رقم "400"

تقدم برشلونة خطوة أخرى في حملته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه السهل 3 - صفر على ضيفه إيبار يوم الأحد في المرحلة التاسعة عشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي واصل انتفاضته بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي في المسابقة، إلى 43 نقطة، معززا موقعه في الصدارة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتليتكو مدريد، الذي تغلب 1 - صفر على ضيفه ليفانتي في وقت سابق اليوم.

في المقابل، تجمد رصيد إيبار، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، مقابل سبعة تعادلات وخمسة انتصارات، عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

وافتتح النجم الأوروغواياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 19، قبل أن يصنع الهدف الثاني، الذي أحرزه الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 53.

وكان ميسي على موعد مع التاريخ بهذا الهدف، بعدما رفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 400 هدفا، منذ بدء مسيرته مع الفريق الكتالوني عام 2005، علما بأن هذا هو الهدف رقم 640 الذي يحرزه قائد برشلونة في مختلف المسابقات مع الفريق.

وواصل ميسي صدارته لقائمة هدافي الدوري هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه لويس سواريز، الذي عاد لهز الشباك من جديد بتسجيله الهدف الثالث لبرشلونة وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 59.