راشفورد ودي خيا يقودان يونايتد لانتصار صعب على توتنهام

حقق فريق مانشستر يونايتد انتصاره الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على توتنهام 1 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في هذا الفوز للاعب ماركوس راشفورد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف أرسنال، وتوقف رصيد توتنهام عند 48 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس على التوالي لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي منذ تولي النرويجي أولي غونار سولشاير تدريب الفريق، خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، كما أنه الفوز الثاني عشر للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس بماريات والتعادل في خمس. فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 16 مباراة.